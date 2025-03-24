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​У Фастівському районі Київщини через російський обстріл поранений чоловік

Пошкоджені будинки, виниклад пожежа на території підприємства.

​У Фастівському районі Київщини через російський обстріл поранений чоловік
Наслідки російської атаки
Фото: Київська ОВА

Унаслідок нічної російської атаки у Фастівському районі Київщини поранений чоловік. 

Про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник. 

"На жаль, у Фастівському районі у наслідок атаки поранення отримав чоловік, 37 років. У чоловіка поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон, голови. Вся необхідна медична допомога надається. Наразі він госпіталізується до місцевої лікарні", – написав він у телеграмі. 

Унаслідок ворожої атаки в районі пошкоджено два приватні будинки. Ліквідована пожежа на території торгівельного підприємства. 

Наслідки російської атаки
Фото: Київська ОВА
Наслідки російської атаки

Більш детальну інформацію обіцяють озвучити згодом.

  • Минулої ночі на Київщині унаслідок російської атаки постраждало подружжя. 
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