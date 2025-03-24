​У Фастівському районі Київщини через російський обстріл поранений чоловік

Унаслідок нічної російської атаки у Фастівському районі Київщини поранений чоловік.

Про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

"На жаль, у Фастівському районі у наслідок атаки поранення отримав чоловік, 37 років. У чоловіка поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон, голови. Вся необхідна медична допомога надається. Наразі він госпіталізується до місцевої лікарні", – написав він у телеграмі.

Унаслідок ворожої атаки в районі пошкоджено два приватні будинки. Ліквідована пожежа на території торгівельного підприємства.

Фото: Київська ОВА Наслідки російської атаки

Більш детальну інформацію обіцяють озвучити згодом.