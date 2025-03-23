Завтра дощитиме у низці областей України

У західних та південно-західних областях буде 11-16°.

Завтра, 24 березня синоптики прогнозують Україні хмарну погоду, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, вдень і на Чернігівщині та Сумщині дощі, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі місцями в західних областях, вдень в Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на сході країни близько 0°, вдень 7-12° тепла, у західних та південно-західних областях 11-16°.