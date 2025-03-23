5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
ГоловнаСуспільствоЖиття

Завтра дощитиме у низці областей України

У західних та південно-західних областях буде 11-16°.

Завтра дощитиме у низці областей України

Завтра, 24 березня синоптики прогнозують Україні хмарну погоду, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, вдень і на Чернігівщині та Сумщині дощі, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі місцями в західних областях, вдень в Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини, пориви 15-20 м/с.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Температура вночі 2-7° тепла, на сході країни близько 0°, вдень 7-12° тепла, у західних та південно-західних областях 11-16°.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies