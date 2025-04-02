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Керівника державного підприємства запідозрили в хабарництві за незаконну передачу землі

Назву ДП не розкрили. 

Керівника державного підприємства запідозрили в хабарництві за незаконну передачу землі
Керівника ДП і його заступника запідозрили в хабарництві
Фото: офіс генпрокурора в Facebook

Керівника державного підприємства та його заступника викрили у хабарництві. За даними Офісу генпрокурора, вони за 11 000 обіцяли укласти договір про спільну діяльність – обробку земельної ділянки площею понад 244 га.

Фактично ж це маскувало незаконну передачу державної землі у користування в обхід порядку оренди. Підозрювані, за даними слідства, вимагали передати їм частину коштів готівкою до моменту підписання договору. 

"Правоохоронці затримали їх у порядку ст. 208 КПК України під час отримання усієї суми неправомірної вигоди. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи", – йдеться в повідомленні.

Стаття підозри – ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання й одержання неправомірної вигоди).

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