Керівника державного підприємства запідозрили в хабарництві за незаконну передачу землі

Керівника ДП і його заступника запідозрили в хабарництві

Керівника державного підприємства та його заступника викрили у хабарництві. За даними Офісу генпрокурора, вони за 11 000 обіцяли укласти договір про спільну діяльність – обробку земельної ділянки площею понад 244 га.

Фактично ж це маскувало незаконну передачу державної землі у користування в обхід порядку оренди. Підозрювані, за даними слідства, вимагали передати їм частину коштів готівкою до моменту підписання договору.

"Правоохоронці затримали їх у порядку ст. 208 КПК України під час отримання усієї суми неправомірної вигоди. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи", – йдеться в повідомленні.

Стаття підозри – ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання й одержання неправомірної вигоди).