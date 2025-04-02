Зеленський закликав партнерів до швидкого тиску на Росію: 11 квітня буде місяць відмови від припинення вогню

Системний і постійний характер російських ударів свідчить, що Росія зневажає дипломатичні зусилля партнерів, вважає український президент Володимир Зеленський. Він переконаний, що очільник Кремля не хоче забезпечити навіть часткове припинення вогню.

Тому потрібен відчутний новий тиск на Росію, аби поставити війну "на курс до завершення". Це треба зробити якомога швидше, вважає він.

"Не треба очікувати, коли 11 квітня буде вже місяць російському «ні» у відповідь на американську пропозицію припинити вогонь. Потрібно діяти якнайшвидше. Ми готові працювати з усіма нашими партнерами в Америці, Європі та світі максимально конструктивно, щоб досягти такого необхідного результату – достойного й тривалого миру", – підкреслив президент України.

Він повідомив, що минулої ночі російська армія продовжила застосовувати проти України ударні дрони. Загалом було 74 безпілотники, з них 54 – "шахеди".

"Цілеспрямована атака проти Харкова – щонайменше 14 дронів. На жаль, були влучання. Є поранені, і серед них троє дітей. Усім надається необхідна допомога", – сказав він.

Були також удари проти Одеської та Сумської областей.

"Чергові цілеспрямовані влучання та пошкодження обʼєктів енергетики: у Сумській області удар FPV-дрона по підстанції, також у Нікополі на Дніпровщині через артилерійський удар була пошкоджена ЛЕП. Майже 4 тисячі абонентів у двох областях залишалися без електропостачання через ці удари", – сказав він.

Тривають і російські удари авіабомбами.