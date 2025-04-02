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Міноборони розповіло, як сучасний бойовий модуль зі штучним інтелектом Wolly гарантує безпеку кулеметників

Він вже кодифікований та закуповується для потреб ЗСУ

Міноборони розповіло, як сучасний бойовий модуль зі штучним інтелектом Wolly гарантує безпеку кулеметників
Фото: Міноборони

Wolly – це бойовий модуль з дистанційним керуванням та штучним інтелектом, на який встановлюється кулемет ПКТ калібром 7.62 мм, передає Міноборони. 

Історія створення Wolly розпочалася у 2022 році, коли виникла потреба у засобах для точного ураження ворога з безпечної відстані. Вже у 2023 році модуль пройшов перші випробування з урахуванням реального бойового досвіду. 

В його конструкцію було інтегровано сучасні технології, такі як автоматичний балістичний розрахунок та дистанційне керування з планшета. 

Головна особливість – наявність штучного інтелекту для розпізнавання живої сили та техніки противника в автоматичному режимі. У разі виявлення ворога, він захоплює ціль, супроводжує її та вираховує балістику для відкриття вогню.

Озброєння комплексу призначено для ураження неброньованої техніки та живої сили противника. Автономність його роботи – до 130 годин. А компактні розміри та мала вага (30 кг) забезпечує його мобільність – одна доросла людина в змозі транспортувати Wolly самостійно.

Встановлення на опорних пунктах підрозділів, блокпостах, пунктах спостереження, вогневих позиціях, дозволяє використовувати модуль не лише для ведення вогню, але й для дистанційного спостереження за полем бою. І головне – завдяки сучасним системам зв’язку оператор комплексу може знаходитися на безпечній відстані від нього.

Wolly вже ефективно застосовується на фронті у реальних бойових умовах, як самостійно, так і в інтеграції з різними типами наземних роботизованих комплексів. Зокрема, вже є підтвердження успішного ураження живої сили противника на відстані понад 900 метрів.

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