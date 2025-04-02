Міноборони розповіло, як сучасний бойовий модуль зі штучним інтелектом Wolly гарантує безпеку кулеметників

Він вже кодифікований та закуповується для потреб ЗСУ

Wolly – це бойовий модуль з дистанційним керуванням та штучним інтелектом, на який встановлюється кулемет ПКТ калібром 7.62 мм, передає Міноборони.

Історія створення Wolly розпочалася у 2022 році, коли виникла потреба у засобах для точного ураження ворога з безпечної відстані. Вже у 2023 році модуль пройшов перші випробування з урахуванням реального бойового досвіду.

В його конструкцію було інтегровано сучасні технології, такі як автоматичний балістичний розрахунок та дистанційне керування з планшета.

Головна особливість – наявність штучного інтелекту для розпізнавання живої сили та техніки противника в автоматичному режимі. У разі виявлення ворога, він захоплює ціль, супроводжує її та вираховує балістику для відкриття вогню.

Озброєння комплексу призначено для ураження неброньованої техніки та живої сили противника. Автономність його роботи – до 130 годин. А компактні розміри та мала вага (30 кг) забезпечує його мобільність – одна доросла людина в змозі транспортувати Wolly самостійно.

Встановлення на опорних пунктах підрозділів, блокпостах, пунктах спостереження, вогневих позиціях, дозволяє використовувати модуль не лише для ведення вогню, але й для дистанційного спостереження за полем бою. І головне – завдяки сучасним системам зв’язку оператор комплексу може знаходитися на безпечній відстані від нього.

Wolly вже ефективно застосовується на фронті у реальних бойових умовах, як самостійно, так і в інтеграції з різними типами наземних роботизованих комплексів. Зокрема, вже є підтвердження успішного ураження живої сили противника на відстані понад 900 метрів.