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У Києві відкрили кримінальну справу через вирубку вікових дубів у Голосіївському парку

Дерева знаходилися на території природно-заповідного фонду

У Києві відкрили кримінальну справу через вирубку вікових дубів у Голосіївському парку
Фото: facebook.com/kiev.klab

Голосіївська окружна прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через вирубку вікових дубів у Голосіївському парку.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Справа стосується вирубки 17 дерев на території Голосіївського парку біля ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України, про яку повідомили в соцмережах 26 березня.

Цей факт кваліфікували за ч.3 ст.246 КК України - незаконна порубка дерев на територіях природно-заповідного фонду. Розслідування доручили Голосіївському управлінню поліції.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, що на території ботанічного саду НУБіП, який є об’єктом природно-заповідного фонду, ростуть декілька вікових дубів з охоронним статусом. Їхній вік сягає 500-600 років, а обхват стовбура – 5-5,5 метра.

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