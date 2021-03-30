У Києві до 12 квітня заборонено проведення ярмарків

У зв’язку із погіршенням епідеміологічної ситуації та для зниження темпів поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Києві у період з 1 до 12 квітня заборонено проведення ярмаркових заходів.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Підписано відповідне розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

"На жаль, ситуація із поширенням COVID-19 у столиці – складна. Епідеміологічна картина погіршується, Київ залишається у «червоній зоні». Аби знизити ризик зараження киян, місто ухвалило рішення скасувати продуктові ярмарки на період з 1 до 12 квітня. Дякую киянам за розуміння", - повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Нагадаємо, що столиця перебуває у "червоній" зоні. Обмеження запроваджено 18 березня рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС.

За минулу добу в Києві зафіксували 1422 нових підтверджених випадки коронавірусу, загалом захворів 161 191 киянин.