На Донбасі внаслідок мінометного обстрілу поранено українського військового

Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Збройні формування РФ на Донбасі здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання «Схід».

“Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь”, - йдеться у повідомленні.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, збройні формування РФ з початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню.