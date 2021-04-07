На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
На Хмельниччині вводять жорсткий карантин з 7 квітня
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
НАБУ затримало брата голови ОАСК Павла Вовка на хабарі (оновлено)
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
Можливості медичної системи вичерпано, - Степанов
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
Лавров заявив, що Україну пора "привести до тями"
Витренко ищут замену
Витренко ищут замену
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
Эскалация на Донбассе. Российский контекст
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донбасі внаслідок мінометного обстрілу поранено українського військового

Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

На Донбасі внаслідок мінометного обстрілу поранено українського військового
Фото: Генштаб ВСУ

Збройні формування РФ на Донбасі здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. 

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання «Схід».

“Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь”, - йдеться у повідомленні.

Про дії збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, збройні формування РФ з початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також