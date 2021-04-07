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Зеленський планує 8 квітня відвідати Донбас, - ЗМІ

Деталі поїздки Зеленського на схід України поки не розголошуються.

Зеленський планує 8 квітня відвідати Донбас, - ЗМІ
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський планує побувати на Донбасі в четвер, 8 квітня.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомило джерело, близьке до Офісу президента України.

"Поїздка на Донбас буде ...", - сказав співрозмовник агентства.

Інші деталі поїздки Зеленського на схід України поки не розголошуються.

Нагадаємо, що з березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

За даними команди розслідувачів Conflict Intelligence Team, до кордонів України перекидають деякі частини аж із Сибіру, а у Крим відправили 76-у десантну дивізію із Пскова, яка в 2014 році воювала в Україні.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада та НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.

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