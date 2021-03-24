На Троєщині в Києві чоловік погрожував спалити себе через демонтаж МАФів

На Троєщині в Києві під час демонтажу незаконно встановлених МАФів комунальники зіткнулися зі спротивом. Один з чоловіків, які намагалися перешкодити знесенню, виліз на дах кіоску, облив себе бензином та погрожував вчинити самоспалення.

Про це пише "Суспільне" за посиланням на поліцію Деснянського району.

Подія сталася близько десятої ранку.

"Нас викликали на Маяковського, 15, де відбувався демонтаж тимчасових споруд. Під час демонтажу на МАФ заліз чоловік, облив себе бензином та не хотів злазити. Як тільки правоохоронці намагалися до нього підійти, він погрожував себе підпалити", – зазначили у пресслужбі.

Згодом чоловік, який представився знайоми власника одного з МАФів, погодився спуститися з кіоску. Загалом він провів на даху кіоску близько години.

В КМДА з цього приводу заявило, що комунальники щодня стикають зі спротивом під час демонтажу кіосків.

Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

"Працюємо від самого ранку. На жаль, під час демонтажу майже щодня зіштовхуємося зі спротивом невідомих осіб. За сьогодні маємо пошкодження двох машин спецтехніки, що використовуються для транспортування об’єктів на штрафмайданчик. Пробито шість коліс, пошкоджено бампер, лобове скло та фари. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група. Попри опір, понад 100 квадратних метрів території вже звільнено від незаконних тимчасових споруд. Велика подяка всім службам, що допомагають виконувати нам свою роботу", – заявив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

В березні в Деснянському районі демонтували стихійний ринок на вулиці Електротехнічній та незаконні тимчасові споруди на проспекті Маяковського, 75/2. Сьогодні масштабний демонтаж проводився на проспекті Маяковського, 15-17.