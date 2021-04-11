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Через ковід у Києві за добу померло 42 людини

У столиці виявили ще 697 випадків хвороби.

У Києві у суботу, 10 квітня виявили 697 випадків захворювання на коронавірус. Померли 42 людини.

Про це повідомили у Київраді.

До лікарень столиці госпіталізували 71 пацієнта з ковідом та 408 пацієнтів з підозрою на коронавірус та пневмонію.

Серед тих, хто захворів: 431 жінка віком від 18 до 92 років, 243 чоловіки віком від 18 до 94 років і 11 дівчаток від 1 до 17 років та 12 хлопчиків від 2 місяців до 14 років.

Одужали за минулу добу 236 людей.

“Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 176 569. Коронавірус подолали 111 068 мешканців. За період пандемії у столиці 3890 летальних випадків від вірусу”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 квітня в Україні зареєстровано 12 112 нових випадків коронавірусу, зокрема, захворіли 524 дитини та 181 медпрацівник. Летальних випадків – 235.

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