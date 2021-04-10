В українській армії зафіксували ще одну смерть, пов’язану з ковідом

Це 68-ма смерть від коронавірусу у ЗСУ.

У Збройних силах України у результаті ускладнень, викликаних коронавірусом, у Вінницькій області помер військовий.

Про це повідомили у Командуванні медичних сил ЗСУ.

“Так працівник ЗС України з 17.03.2021 перебував на стаціонарному лікуванні в Очаківський центральній районній лікарні. Не зважаючи на проведену терапію 09.04.2021 стан його здоров’я різко погіршився. Проведені реанімаційні заходи не мали успіху”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 10 квітня в армії на ковід хворіє 2965 осіб. За минулу добу зареєстровано 175 нових випадків, з них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 32 особи.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 965 осіб.

Всього за час пандемії одужало 20 039 військових, летальних випадків – 68.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах 34 486 осіб отримали першу дозу вакцини, з них 2812 медичних працівників.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 1247 військових.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 квітня в Україні зафіксовано 17 463 нові випадки коронавірусу. Зокрема, захворіли 684 дитини та 394 медпрацівники. Летальних випадків – 398.