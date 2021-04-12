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Мобільний госпіталь у Славуті почав приймати хворих на ковід

Міська лікарня змогла розвантажити ковідні відділення.

Мобільний госпіталь у Славуті почав приймати хворих на ковід
Фото: facebook.com

Мобільний госпіталь ДСНС, який розгорнули у місті Славута, почав приймати хворих із коронавірусною інфекцією.

Про це повідомили в фейсбуці міської лікарні Славути.

"Сьогодні у мобільний госпіталь ДСНС, який розгорнуто на території Славутської міської лікарні, переведено перших пацієнтів. У модулі госпіталю переведені пацієнти з ковідних відділень лікарні, які вже були перезавантаженні. Це пацієнти, які вже перебували на стаціонарному лікуванні у Славутській МЛ. Для лікування ковідних хворих створено мобільну бригаду, яка складається з двох лікарів, дев’яти медичних сестер та дев’яти санітарів", - йдеться в повідомленні.

На попередньому місці в Богородчанах у цьому мобільному госпіталі пролікували лише 18 хворих.

Він був розгорнутий в Івано-Франківській області наприкінці лютого, коли регіон знаходився на піку третьої хвилі. Завдяки жорстким карантинним заходам ситуація швидко почала налагоджуватися, і 120-місний госпіталь виявився фактично незатребуваним.

На початку квітня госпіталь перевезли до Славути в Хмельницьку область. Там зараз діють обмеження "червоної" зони епідемічної небезпеки. Рівень госпіталізацій станом на 12 квітня в області найвищий в Україні - 129 на 100 тисяч населення.

Наметовий госпіталь розрахований на 120 пацієнтів. Він має приймальне відділення, блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.

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