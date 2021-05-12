Поліція розпочала 17 кримінальних проваджень за поширення забороненої символіки 9 травня

Лише за 9 травня правоохоронці склали 22 адмінпротоколи і почали 17 кримінальних проваджень за поширення забороненої символіки комуністичного і нацистського режимів.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує пресслужба МВС.

Він подякував поліцейським, зокрема Одеси, Закарпаття, Львівської, Запорізької, Луганської областей, які "вчасно зреагували та чудово спрацювали. Не дали "розгулятися" порушникам та підбурити ситуацію".

"Особовий склад діяв дуже чітко, не дозволив ситуації вийти з-під контролю і цим людям, які намагалися створити провокацію, цю "картинку" для наших ворогів, погасили. Взагалі лише 9 травня ми склали 22 адмінпротоколи та розпочали 17 кримінальних проваджень за поширення забороненої символіки комуністичного та нацистського режимів", - зазначив Ігор Клименко.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що підрозділи МВС впоралися з поставленими завданнями.

"Що стосується 7-ї річниці трагічних подій в Одесі, то публічну безпеку гарантували 2,5 тисячі правоохоронців. Крім того, залучалися 600 поліцейських і 500 гвардійців з інших регіонів", - зазначив він.

Яровий також повідомив, що в День пам'яті та примирення відбулося 435 заходів, у яких взяли участь понад 14 тис. людей. У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулося 729 заходів, участь взяли 62,2 тисяч людей, безпеку забезпечували понад 12,5 тис. правоохоронців.