Вирішення політичних завдань під гаслом боротьби з корупцією – теж корупція, - Кличко

Призначення голови КМДА, на думку мера, теж відноситься до політичної корупції.

На міжнародній конференції «Zero CorruptionConference» Віталій Кличко заявив, що вирішення політичних завдань під лозунгом боротьби з корупцією – політична корупція.

«Вирішення політичних завдань під гасломборотьби з корупцією - це політична корупція. Коли у вищих кабінетах влади витрачають години на наради, де обговорюють як краще атакувати того чи іншого мера, коли голові Державної фіскальної служби, яка підлягає розформуванню, обіцяють посаду голови нового органу Бюро з економічної безпеки в обмін на масові обшуки в органах київської влади, коли всупереч вибору киян та законів України намагаються призначити ручного голову КМДА – це політична корупція», - наголосив Кличко у своєму виступі.

Він зазначив, що корупція з’являється там, де не працює система. Тому запобігати їй важливо саме на рівні системи.

Також, на думку Кличка, головний показник ефективності боротьби з корупцією – довіра людей до влади.

«Впроваджуючи антикорупційні закони, створюючи антикорупційні органи, треба пам’ятати, що головний КРІ в боротьбі з корупцією – це не статистика посадок і не кількість видовищних корупційних скандалів. Головний КРІ – це рівень довіри громадян до влади та держави. Бажання людей жити і працювати в країні», - наголосив Кличко.

«Тому наша головна задача – повернути довіру громадян.Показати, що успішна українська держава можлива.Успішна держава для кожного громадянина, а не «успішна» держава для олігархів та еліти», - пояснив лідер «УДАРу».

Кличко переконаний, боротьба з корупцію має бути системною.

«30 років боротьба з корупцією нагадує боротьбу з вітряками. Процес заради процесу. Статистика заради звітів. Корупція з’являється там, де не працює система. Тому запобігати їй важливо саме на рівні системи», - зазначив політик.

Нагадаємо, на конференцію «Zero CorruptionConference» лідер «УДАРу» приїхав на велосипеді.

Democracy in Action: Zero Corruption Conference - перша конференція найвищого рівня з питань гібридних загроз демократії: дезінформації, корупції та правових воєн. Учасниками є політики з різних країн, представники НАТО, Пентагону та ФБР, Єврокомісії та Європарламенту, громадські діячі, журналісти-розслідувачі.