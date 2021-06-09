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Посли ЄС узгодили продовження кримських санкцій

Рішення набуде чинності після затвердження Радою ЄС.

Посли ЄС узгодили продовження кримських санкцій
Фото: Lb.ua

Посли Європейського союзу узгодили продовження санкцій проти Росії, запроваджених після незаконної анексії Криму..

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Офіційно затвердити продовження санкцій мають найближчими днями.

Рішення має бути затверджене Радою Євросоюзу та опубліковане в Офіційному журналі ЄС, після чого набуде чинності.

Нагадаємо, що європейські санкції проти РФ складаються з декількох пакетів. "Кримські" санкції продовжуються щорічно на 12 місяців і є складовою політики невизнання незаконної анексії Криму Росією.

Вони передбачають заборону на імпорт продукції з Криму і Севастополя, заборону на інвестиції в окупованому півострові та експорт товарів і технологій, заборону на користування туристичними послугами Криму.

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