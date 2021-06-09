Двоє болівійських депутатів влаштували серйозну бійку під час засідання парламенту 8 червня.

Як повідомляє Reuters, побилися опозиційний політик Генрі Ромеро та член правлячої соціалістичної партії MAS Антоніо Колке. Переміг опозиціонер, але Колке звинуватив опозицію в нечесності: "Вони схопили мене разом і повалили на спину".

Причиною для бійки став розгляд питання законність арешту консервативної депутатки Жанін Аньєс, яка виконувала обов'язки президента Болівії в 2019-2020 роках після відставки Ево Моралеса.

Моралес, який очолював країну з 2006 року був змушений піти з посади в результаті масових протестів, внаслідок яких загинули щонайменше 33 людини.

У жовтні 2020 року після 11-місячного перехідного правління Аньєс на виборах у Болівії переміг колишній міністр економіки Моралеса Луїс Арсе. А вже у березні 2021 року Аньєс було заарештовано за підозрою в сприянні заколоту проти Моралеса.

Парламент переглядав законність цієї історії.

"Ми всього-на-всього просимо, щоб нас поважали, щоб вони припинили називати нас злочинцями, вбивцями і щоб припинили експлуатувати біль болівійців, які загинули в Сенкаті [під час протестів 2019 року]", - сказав опозиційний депутат Ромеро після бійки.