Epicentr Ceramic Corporation представив плани глобальної експансії на виставці Cevisama

Востаннє компанія брала участь у виставці ще до повномасштабного вторгнення у 2019 році.

Epicentr Ceramic Corporation, що є частиною групи компаній “Епіцентр”, стала єдиним українським виробником керамічної плитки, який представив власний стенд на найбільшій міжнародній виставці галузі Cevisama 2025 (Валенсія, Іспанія).

Це знакове повернення після шестирічної перерви, адже востаннє компанія брала участь у виставці ще до повномасштабного вторгнення у 2019 році. Тоді компанія мала масштабні плани щодо розвитку виробництва та експансії на міжнародні ринки - всього лиш протягом перших двох років роботи заводу вдалось наростити частку експорту до понад 50%. Однак війна суттєво вплинула на реалізацію цих планів: підприємство пережило складне відновлення після бойових дій, втрату логістичних ланцюгів та сировинної бази на Сході України.

Завдяки зусиллям компанії вже у 2024 компанії Epicentr Ceramic Corporation вдалось досягти рекордних показників, а саме вийти на друге місце серед виробників керамічної плитки в Україні (2023 – 3 місце), збільшивши обсяги реалізації плитки у 1,5 раза, зокрема експорту - більш ніж удвічі. Тож сьогодні компанія робить важливий крок у відновленні масштабних планів завоювання експортних ринків.

“Cevisama 2025 стала першим кроком у реалізації цих планів. Уже в перші дні виставки стенд Epicentr Ceramic Corporation викликав великий інтерес серед представників різних країн, зокрема Великої Британії, Латинської Америки, Марокко та інших країн. Багато відвідувачів були здивовані, що така високотехнологічна продукція виробляється в Україні під час війни”, - зазначив директор Epicentr Ceramic Corporation Володимир Сиров.

На Cevisama 2025 Epicentr Ceramic Corporation представила стенд площею 90 кв. м, на якому демонструється 160 SKU, з яких понад третину – новинки 2025 року. Зокрема мова йде про технології Super Mat (унікальна оптично матова поверхня, яка не відбиває світла, має приємну текстуру та високі антиковзальні властивості, що робить її ідеальним рішенням для комерційних просторів) та Soft Mat(інноваційна поверхня, що поєднує в собі переваги сатинової текстури з високою зносостійкістю, дозволяючи використовувати її в просторих приміщеннях).

На виставці Epicentr Ceramic Corporation презентувала власну великоформатну плитку (1,2 м × 1,2 м), що виробляється в Україні ексклюзивно завдяки технології Continua. Навіть серед провідних європейських брендів ця технологія є рідкістю.

Наразі компанія експортує продукцію до 16 країн. Пріоритетними напрямками для подальшого розширення є Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Туреччина, США, ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар та інші високорозвинуті ринки. Саме на цих ринках є попит на продукцію з високою доданою вартістю, з якою компанія може конкурувати.

Про Epicentr Ceramic Corporation

Epicentr Ceramic Corporation – один із найсучасніших виробників керамічної плитки та керамограніту в Україні. Завод у Калинівці Київської області було запущено у 2019 році. Виробництво оснащене передовими технологіями світового лідера SACMI та має потужність 12 млн кв. м плитки на рік.

Участь у Cevisama 2025 є важливим кроком для відновлення експорту та популяризації української керамічної продукції на міжнародному ринку. Компанія продовжує впроваджувати інновації та розширювати географію своєї присутності у світі.