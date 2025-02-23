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Свириденко: "Без безпекових гарантій бізнес не буде інвестувати в Україну"

Безпекові гарантії є передумовою економічного зростання і відновлення України. 

Свириденко: "Без безпекових гарантій бізнес не буде інвестувати в Україну"
Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України
Фото: Олег Переверзев

Перший віцепрем'єр-міністр — Міністр економіки Юлія Свириденко наголосила на важливості безпекових гарантій як запоруки економічного зростання і відновлення України. 

Про це Юлія Свириденко заявила на форумі “Україна. Рік 2025”.

"У четвертий рік повномасштабної війни ми зустрічаємо цифрами поступового відновленнята економічного зростання після дійсно історичного падіння у 2022 році -30% ВВП, у 2023 році економіка зростала на 5%, у 2024 - на 3,6%. В цьому році ми теж очікуємо економічне зростання", — каже Свириденко. 

На першому місці серед тих, хто інвестує у розвиток бізнесу в Україні — ЄС, на другому — США з внеском 30 млрд доларів. 

"Нам потрібні безпекові гарантії. Я дивлюсь на них з точки зору економічної стійкості. Без безпекових гарнтій бізнес не буде інвестувати в Україну. Без безпекових гарантій люди, яких щонайменше перебувають за кордоном не будуть повертатися. Треба дивитися на безпекові гарантії, як передумови економічного зростання і відновлення", — наголошує Свириденко. 

Міністерка наголошує, що безпекові гарантії є важливим елементом обговорення мирних угод і це обговорення має передувати всім іншим розмовам.

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