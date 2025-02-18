єПідтримка і кешбек: Мінекономіки назвало найпопулярніші категорії витрат українців

Найбільше коштів зимової єПідтримки і Національного кешбеку українці спрямували на оплату комунальних послуг. На другому місці – сплата за мобільний зв’язок.

Українці активно використовують кошти державних програм, зокрема “Зимової єПідтримки”, спрямовуючи їх на найнеобхідніше, повідомляє Мінекономіки. 56% від загальної суми витрат пішли на оплату комунальних послуг, що підкреслює критичну важливість цієї підтримки в зимовий період, зазначили у міністерстві.

“Програма “Зимова єПідтримка”, ініційована президентом, виконує своє основне завдання – допомагає людям у складні зимові місяці. 56% отриманих коштів люди спрямували на оплату комунальних послуг. Водночас частина коштів пішла на мобільний зв’язок, українські ліки та книжки, транспортні та інші послуги – це не лише забезпечення базових потреб, а й підтримка українського бізнесу”, – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що ці гроші залишаються в економіці, сприяють створенню робочих місць та наповнюють бюджет через податки, які йдуть на фінансування наших Сил оборони.

До найпопулярніших категорій витрат українців увійшли:

Комунальні послуги – 3,8 млрд грн (56% від усіх витрат)

Телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок – 1,4 млрд грн

Заклади харчування – 386 млн грн

Ліки – 189 млн грн

Комп’ютерні мережі та інформаційні послуги – 187 млн грн

Благодійність – 177 млн грн

Книжки та інша друкована продукція – 147 млн грн

Залізничні пасажирські перевезення та громадський транспорт – 90 млн грн

Кінотеатри – 47 млн грн

Поштові послуги – 42 млн грн

Кабельне, супутникове та інше платне телебачення й радіопослуги – 29 млн грн

Витрати охоплюють програми “Зимова єПідтримка” та “Національний кешбек” з 25 жовтня 2024 року по 1 лютого 2025 року. Загальна сума коштів, витрачених українцями за цей період, становить 6,7 млрд гривень із отриманих 9,6 млрд.

Станом на 17 лютого загальна кількість заявок на виплату 1000 гривень, поданих через Дію та банки-партнери, сягнула 12 млн, із них майже 3 млн – на виплати на дітей.

Подати заявку на “Зимову єПідтримку” можна до кінця лютого через застосунок Дія, відділення банків-партнерів та Укрпошту.

Витратити кошти можна до кінця 2025 року. Програма доступна для всіх громадян на підконтрольній Україні території.

На що можна витратити кошти?

На оплату послуг – комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо. Можна купити книжки та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі. Для зручності створено інтерактивні мапи аптек і книгарень. Також 1000 грн можна витратити на благодійність або задонатити на ЗСУ.