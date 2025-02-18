Головне за ніч та ранок вівторка, 18 лютого: удар по багатоповерхівці на Кіровоградщині, майже 140 боєзіткнень, саміт в Парижі

Нічна повітряна атака, 139 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, 176 ворожих БпЛА.

У ніч на 18 лютого російські війська атакували Кіровоградщину. У Долинській ворожий дрон влучив у багатоповерхівку, постраждала мама і діти, повідомили у Кіровоградській ОВА та в ДСНС.

"Троє постраждалих – мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала", – йдеться у повідомленні ОВА.

У ДСНС додали, що у дев’ятиповерхівці загорілися дві квартири. Постраждали 5-річна дитина та її 37-річна мати.

Рятувальники евакуювали мешканців 38 квартир і ліквідували пожежу. На місці працювали психологи ДСНС, які допомагали постраждалим.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 139 ворожих атак.

Понад третина бойових зіткнень (55) сталася на Покровському напрямку.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 23 атаки загарбників в районі Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1170 окупантів, по 12 ворожих танків та бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 2 РСЗВ та 1 засіб ППО.

Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 18.02.25 орієнтовно склали близько 861 090.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 18 лютого російські війська атакували Харківщину КАБом та із РСЗВ. Зруйновано будівлю соцзахисту, пошкоджені адміністративні будівлі та багатоквартирний двохповерховий будинок. Усього у області через російську агресію поранені четверо людей.

Уночі РФ запустила по Україні 176 ударних дронів. Сили ППО збили 103 ворожі дрони, ще 67 БпЛА – локаційно втрачені, розповіли у Повітряних силах.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Черкащина.

Добудова реакторів для третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції обійдеться Україні приблизно у 160 млрд гривень. Такі цифри в інтерв’ю LB live озвучив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Точна вартість, за словами міністра, наразі невідома, оскільки попередня оцінка датована 2018 роком, і через різницю курсу долара, вона буде більшою.

Як стверджує міністр, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про закупівлю реакторів до визначення реальної вартості проєкту через те, що у березні спливає термін дозволу, виданий парламентом Болгарії на здійснення угоди з купівлі/продажу. І продовжувати його болгарські депутати не планують.

Докладніше – в новині.

Урядовець також повідомив, що будівництво третього реактора Хмельницької атомної електростанції, який наразі готовий на 80%, може завершитись за три роки, четвертого (готовність під 30%) - за чотири.

Прем'єр Сполученого Королівства Кір Стармер за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі заявив, що лише гарантії безпеки для України з боку США можуть стати запобіжником від повторення російського нападу на нашу державу.

Як пише The Guardian, голова британського уряду закликав Вашингтон забезпечити європейським миротворчим військам, які виконуватимуть місію в Україні після завершення повномасштабної війни, "підкріплення та заслон".

Стармер також назвав "терміновою" проблему розподілу фінансового навантаження в межах НАТО, заявивши, що "Європа має усвідомити нову еру, в якій ми опинилися, і не чіплятися безнадійно за комфорт минулого, а взяти на себе відповідальність за безпеку на континенті".

Загалом саміт у Парижі завершився без спільних заяв і документів, але учасники погодилися щодо потреби збільшення витрат на оборону.

Американська делегація на чолі з держсекретарем Марко Рубіо зустрілася в Саудівській Аравії з росіянами на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, пише The Guardian. За одним столом із ним були й представники Саудівської Аравії.

Серед членів делегації Вашингтона – спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, якого Штати вирішили долучити до спроб закінчити війну в Україні. Крім Лаврова, на переговори Москва відправили Кіріла Дмітрієва, якого залучала до перемовин зі Штатами під час першого президентського терміну Дональда Трампа, і радника Володимира Путіна Юрія Ушакова.

Україна жодної участі в переговорах між США і Росією не бере.

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