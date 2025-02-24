У 2025 році Міноборони повернуло постачальникам неякісної продукції на майже 50 млн гривень

Від почату року Міноборони повернуло постачальникам неякісної продукції на майже 50 млн гривень, проте більшість постачальників усунули невідповідності і дефекти.

Як повідомили у Міноборони, загалом прийняли майже 1 млн одиниць товару на загальну суму 2.26 млрд грн.

"Міністерство оборони України здійснює постійний контроль за постачанням в Збройні сили України продуктів харчування, пального та речового майна. У разі виявлення недоліків неякісну продукцію повертають постачальникам, які зобов’язані усунути порушення або замінити товар", – зазначили у оборонному відомстві.

Через невідповідність вимогам постачальникам повернуто майже 46 000 одиниць продукції на суму 48.4 млн грн, що становить 2% від загального обсягу. Станом на сьогодні більшість постачальників усунули невідповідності і дефекти та після повторного контролю було здійснено прийом продукції на суму 21.2 млн грн. Це складає понад 43% від забракованого.

За результатами лабораторних випробувань не допущено до постачання в ЗСУ понад 55 тонн некондиційного дизельного пального на суму 2.23 млн грн через перевищення допустимого показника масової частки води. Станом на середину лютого 2025 року постачальник повністю замінив некондиційне пальне. Загалом з початку року було відібрано 1 142 проби пально-мастильних матеріалів.

При перевірці харчових продуктів перед постачанням у військові частини досліджено понад 4 300 тонн продовольства, із яких 694 тонни на суму 140 млн грн не допущені до забезпечення військових через невідповідність вимогам якості.

Крім того, під час інспекції у військових частинах перевірено понад 1 200 тонн продуктів. З них майже 83 000 комплектів сухпайків. За результатами інспекції понад 31 тонни небезпечних продуктів на суму 3 млн грн не допустили до використання.

Як зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, система контролю якості в Міноборони налаштована на оперативне виявлення недоліків та недопущення потрапляння неякісних товарів до війська.