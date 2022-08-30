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Росіяни під час обстрілів з боку українців виставляють ноги з окопів, аби отримати поранення і не воювати, - СтратКом

Під час вибухів окупанти отримують поранення осколками.

Російські загарбники придумали ще один спосіб втекти з війни в Україні.

Про нього розповіли в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Рашисти риють окопи завглибшки 30 сантиметрів. Під час обстрілів із боку українців вони лягають у них і виставляють ноги догори. Це роблять для того, аби отримати осколкові поранення під час вибухів. Такий "маневр" дає змогу відправитися на лікарняний і не воювати.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила перехоплену розмову росіян, де ті розповідали, як шукають "українські патрони", щоб ними прострелити собі ноги і потрапити в госпіталь.

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