Росіяни чотири рази за ніч обстрілювали Нікопольський район: поранена жінку, пошкоджено 12 багатоповерхівок

Російська армія чотири рази за ніч обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області.
Вона била з "Градів" та важкої артилерії. Два удари припали на сам Нікополь – поранено 57-річну жінку, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.
Постраждала госпіталізована, у стані середньої тяжкості.
"Ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс", – написав Резніков.
Оперативне угруповання військ "Каховка" в фейсбук додало, що йдеться про Нікопольський фаховий коледж національної металургійної академії.
У Мирівській громаді минулося без постраждалих.
Дніпропетровська область зазнає обстрілів з боку армії ворога щодня. Учора вночі ворог атакував зразу три райони. Було поранено одну людину.