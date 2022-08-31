Росіяни чотири рази за ніч обстрілювали Нікопольський район: поранена жінку, пошкоджено 12 багатоповерхівок

Російська армія чотири рази за ніч обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровської області.

Вона била з "Градів" та важкої артилерії. Два удари припали на сам Нікополь – поранено 57-річну жінку, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Телеграм.

Постраждала госпіталізована, у стані середньої тяжкості.

Фото: Валентин Резніченко в Телеграм Обстріл Дніпропетровської області

Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

Фото: Валентин Резніченко в телеграм

"Ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс", – написав Резніков.

Оперативне угруповання військ "Каховка" в фейсбук додало, що йдеться про Нікопольський фаховий коледж національної металургійної академії.

У Мирівській громаді минулося без постраждалих.

Дніпропетровська область зазнає обстрілів з боку армії ворога щодня. Учора вночі ворог атакував зразу три райони. Було поранено одну людину.