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Загарбники про “референдум” мовчать, але людей в “комісії” продовжують шукати, – Хлань

Росіяни вигадали нову хитрість, аби вираховувати активних проукраїнських людей.

Загарбники про “референдум” мовчать, але людей в “комісії” продовжують шукати, – Хлань
Фото: Facebook Сергія Хланя

У Херсонській області росіяни вигадали нову хитрість, аби вираховувати активних проукраїнських людей.

Про це повідомив радник голова Херсонської ОВА Сергій Хлань у соцмережі Facebook.

“Люди жаліються, що їм дзвонять і спочатку звертаються українською, входячи в довіру, а потім починають ставити провокативні питання стосовно “руського міра” тощо”, – зазначив він. 

На думку Хланя, це може бути пов’язано з “референдумом”, про який загарбники мовчать, але людей в “комісії” продовжують шукати. 

“Вороги читають місцеві чати, рознюхують настрої. Тому не забувайте все зайве видаляти з телефона, недовіряйте незнайомцям, в інтернеті також”, – наголосив він.

Нагадаємо, начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що ворог відмовився від проведення псевдореферендуму на Херсонщині. Водночас окупанти посилили поліцейські та терористичні заходи щодо представників руху опору.

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