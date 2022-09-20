Загарбники про “референдум” мовчать, але людей в “комісії” продовжують шукати, – Хлань

У Херсонській області росіяни вигадали нову хитрість, аби вираховувати активних проукраїнських людей.

Про це повідомив радник голова Херсонської ОВА Сергій Хлань у соцмережі Facebook.

“Люди жаліються, що їм дзвонять і спочатку звертаються українською, входячи в довіру, а потім починають ставити провокативні питання стосовно “руського міра” тощо”, – зазначив він.

На думку Хланя, це може бути пов’язано з “референдумом”, про який загарбники мовчать, але людей в “комісії” продовжують шукати.

“Вороги читають місцеві чати, рознюхують настрої. Тому не забувайте все зайве видаляти з телефона, недовіряйте незнайомцям, в інтернеті також”, – наголосив він.