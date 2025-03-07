Зеленський після нічного обстрілу: Наше завдання - примусити Росію зупинити війну

"Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни".

Президент Володимир Зеленський наголосив, що першими кроками для встановлення реального миру має бути примус Росії до припинення ударів. І

Про це він написав у Telegram.

"І це реально проконтролювати. Тишу в небі – заборону на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб. А також тишу на морі – реальну гарантію нормального судноплавства. Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни. Завдання – примусити Росію зупинити війну", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що минулої ночі російська армія здійснила чергову масовану атаку проти нашої енергетики. Під ударом були різні об’єкти в кількох регіонах – на Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Тернопільщині. Загалом росіяни застосували майже 70 ракет – крилатих та балістичних, а також майже 200 ударних дронів.

"Усе це – проти інфраструктури, яка забезпечує нормальне життя. Зараз усюди, де потрібно, тривають ремонтні та відновлювальні роботи. На жаль, є пошкодження і звичайних житлових будівель. У Харкові російська ракета влучила поруч із будинком. Люди постраждали. Надається необхідна допомога", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що для захисту українського неба сьогодні були задіяні літаки F-16 і надані Францією Mirage-2000. Зокрема "міражі" успішно відпрацювали проти російських крилатих ракет. Президент подякував за результат нашим зенітним ракетним військам, армійській авіації, і всім наші підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам.