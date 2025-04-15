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Зовнішня розвідка повернула в Україну унікальний стародрук XVIII століття

Вона побачила світ у 1758 році у друкарні Почаївської Свято-Успенської лаври.

Зовнішня розвідка повернула в Україну унікальний стародрук XVIII століття
«Октоїх» («осьмигласник»)
Фото: СЗР України

Служба зовнішньої розвідки України передала Міністерству культури та інформаційної політики рідкісну богослужбову книгу – «Октоїх», видану 1758 року в друкарні Почаївської Свято-Успенської лаври.

Як повідомили в СЗРУ, це повне видання, що зберегло всі сторінки. Наразі примірники цього стародруку зафіксовані лише в чотирьох збірках, однак усі вони мають пошкодження або неповний зміст.

Фахівці розвідки встановили, що книга походить із фондів Вінницького краєзнавчого музею, звідки її вивезли під час Другої світової війни. На сторінках «Октоїха» виявлено облікові штампи музею, які використовувалися з 1920 року.

Стародрук знайшли серед лотів на аукціоні – у складі колекції, що включала видання Почаївської та Києво-Печерської лавр. Згодом книгу продали приватній особі, яка формувала зібрання стародруків для українських підприємців. Надалі «Октоїх» зберігався у приватній колекції на території тимчасово окупованого Криму.

  • За даними зовнішньої розвідки, нині під російською окупацією залишаються 101 український музей. Там зберігається понад 1,7 млн предметів державної частини музейного фонду України. Робота з повернення культурної спадщини триватиме.
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