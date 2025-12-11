На Гуляйпільському напрямку росіяни переодягнулися в цивільне і намагалися зайти в тил оборонців

Такі дії в міжнародному гуманітарному праві є тяжким порушенням.

На Гуляйпільському напрямку фронту росіяни, переодягнувшись у цивільне, намагалися зайти в тил українських оборонців.

Про це розповіли у ДПСУ.

Зазначається, що до позицій українських прикордонників наблизилася група чоловіків у цивільному одязі, яка певний час вела спостереження за нашими силами, а згодом, користуючись складними погодними умовами, спробувала обійти позиції та проникнути в тил.

"Проте маскування не допомогло: під час пересування в них спрацювала радіостанція, яка ідентифікувала осіб, як військовослужбовців окупаційних військ. У результаті група противника у складі двох чоловіків була ліквідована. Під цивільним одягом у знищених нападників виявили форму збройних сил рф", – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ нагадали, що такі дії в міжнародному гуманітарному праві є тяжким порушенням і кваліфікуються як перфідія, тобто умисне видавання себе за цивільних або інших захищених осіб з метою отримання військової переваги.

За минулу добу на Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян в районі населеного пункту Солодке та в бік Зеленого і Гуляйполя.