Hromadske: військових попереджають, що перевестися через СЗЧ можна буде тільки у штурмовики

Українські військові отримують попередження про те, що перевестися через самовільне залишення частини (СЗЧ) стане набагато складніше, повідомляє Hromadske із посиланням на джерела серед військових.
Видання зазначає, що у деяких бригадах розсилають попередження про те, що Генеральний штаб змінив механізм повернення із СЗЧ й тепер повернутися можна тільки в Десантно-штурмові війська або штурмові полки. Одне з таких повідомлень редакції переслав військовий з бригади Сухопутних військ ЗСУ.
«Новими умовами передбачено не звертати уваги на рекомендаційні листи та письмові погодження від командирів частин, а направляти особовий склад, який повернувся після СЗЧ, у визначені частини пріоритетного комплектування (штурмові полки та ДШВ). Необхідно довести цю інформацію до всіх військовослужбовців не як страшилку, а як інформування, щоб найбільше військовослужбовців зрозуміли, що схема переведення внаслідок СЗЧ в обрану частину вже не працює», — ішлося в повідомленні, яке командир надіслав бійцям механізованої бригади.
В іншій бригаді Сухопутних військ заборонили давати відношення та рекомендаційні листи військовим, які пішли в СЗЧ. Альтернативно пропонують набирати в підрозділ військових із СЗЧ не через листи та відношення, а через батальйони резерву.
«У нас рекрутинг закрився. Вони приходять — і зразу в штурмові війська», — сказав hromadske ще один командир батальйону, який уже зіткнувся з новими правилами роботи з СЗЧ.
Він розповів, як виписав відношення бійцю, що пішов у СЗЧ зі своєї бригади та хотів перевестися до нього в батальйон. Але коли боєць з відношенням пішов до ВСП, його направили у штурмовий полк. Коли він пішов в інший ТЦК (після звернення до ВСП саме ТЦК розподіляє військових) там його направили знову в штурмовий полк, але вже інший.
- Нещодавно Офіс генерального прокурора прибрав з публічного доступу статистику щодо кримінальних справ про СЗЧ та дезертирство. Такі відомості класифікуються як інформація з обмеженим доступом.
- На початку тижня головком Олександр Сирський повідомив, що значне число СЗЧ відбувається на початку проходження БЗВП. Тому будуть реалізовувати комплексну програму з адаптації військових.
- Також Сирський повідомив, що Росія продовжує наступ, тому в України немає іншого вибору, як посилювати армію і обороноздатність. Посилення відбуватиметься мобілізацією, рекрутингом і новими контрактами.