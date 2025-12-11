Hromadske: військових попереджають, що перевестися через СЗЧ можна буде тільки у штурмовики

Видання пише, що новими умовами передбачено не звертати уваги на рекомендаційні листи та письмові погодження від командирів частин.

Українські військові отримують попередження про те, що перевестися через самовільне залишення частини (СЗЧ) стане набагато складніше, повідомляє Hromadske із посиланням на джерела серед військових.

Видання зазначає, що у деяких бригадах розсилають попередження про те, що Генеральний штаб змінив механізм повернення із СЗЧ й тепер повернутися можна тільки в Десантно-штурмові війська або штурмові полки. Одне з таких повідомлень редакції переслав військовий з бригади Сухопутних військ ЗСУ.

«Новими умовами передбачено не звертати уваги на рекомендаційні листи та письмові погодження від командирів частин, а направляти особовий склад, який повернувся після СЗЧ, у визначені частини пріоритетного комплектування (штурмові полки та ДШВ). Необхідно довести цю інформацію до всіх військовослужбовців не як страшилку, а як інформування, щоб найбільше військовослужбовців зрозуміли, що схема переведення внаслідок СЗЧ в обрану частину вже не працює», — ішлося в повідомленні, яке командир надіслав бійцям механізованої бригади.

В іншій бригаді Сухопутних військ заборонили давати відношення та рекомендаційні листи військовим, які пішли в СЗЧ. Альтернативно пропонують набирати в підрозділ військових із СЗЧ не через листи та відношення, а через батальйони резерву.

«У нас рекрутинг закрився. Вони приходять — і зразу в штурмові війська», — сказав hromadske ще один командир батальйону, який уже зіткнувся з новими правилами роботи з СЗЧ.

Він розповів, як виписав відношення бійцю, що пішов у СЗЧ зі своєї бригади та хотів перевестися до нього в батальйон. Але коли боєць з відношенням пішов до ВСП, його направили у штурмовий полк. Коли він пішов в інший ТЦК (після звернення до ВСП саме ТЦК розподіляє військових) там його направили знову в штурмовий полк, але вже інший.