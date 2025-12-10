У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
На Київщині ліквідували підпільний цех із виготовлення сигарет під виглядом відомих брендів

У фігурантів вилучили промислове обладнання та сировину на понад 2,2 млн грн.

Фото: БЕБ

У Київській області викрили підпільний цех із масового виробництва сигарет.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Встановлено, що в Броварському районі група осіб облаштувала на території приватного домоволодіння повноцінний виробничий цех, який виробляв понад 4 тисячі пачок сигарет на добу. Готову продукцію без акцизних марок продавали під виглядом відомих брендів: частину реалізовували на Київщині, частину - відправляли покупцям поштою в інші регіони.

У виробничих приміщеннях та за місцем проживання фігурантів провели обшуки, в ході яких вилучили обладнання, тютюн, фільтри, сировину та значні обсяги готової продукції. Вартість промислового обладнання та сировини - понад 2,2 млн грн.

Досудове розслідування триває за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 204 Кримінального кодексу  (незаконне виготовлення, зберігання, транспортування, підакцизних товарів). Встановлюється повне коло осіб причетних до нелегальної діяльності. 

У БЕБ зазначили, що від початку року  в області вилучили з незаконного обігу підакцизної продукції на майже 75 млн грн.
