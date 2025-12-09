Правоохоронці заявили про ліквідацію підпільного виробництва тютюну на понад 25 млн грн у трьох областях.
Як повідомляє Офіс генпрокурора, група осіб організувала повний цикл нелегального виробництва тютюну - від вирощування та збору рослин до ферментації, подрібнення й реалізації. Для прикриття діяльності використовували реквізити підконтрольного підприємства.
Незаконне виробництво діяло у Хмельницькій, Київській та Одеській областях, а готову продукцію у промислових масштабах збували по всій території України.
Під час санкціонованих обшуків за місцями виготовлення, зберігання та збуту вилучено:
- близько 45 тонн листя та готового до реалізації тютюну,
- понад 75 тонн зібраних рослин,
- обладнання для виробництва,
- 252 тис. грн готівкою.
Також виявлено майже 70 га земель з незібраним урожаєм.
Орієнтовна вартість вилученого - понад 25 млн грн.
Наразі вирішується питання про призначення експертиз та накладення арешту на вилучене майно.