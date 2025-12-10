Знищення подібних систем має критичне значення, адже противник відчуває гострий дефіцит у виробництві ЗРК.

Оператори Сил безпілотних систем знищили два ЗРК «Тор-М1» та ЗРК «БУК-М3» противника.

“Бійці 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем завдають чергових критичних втрат противнику в зоні відповідальності підрозділу. Оператори батальйону Asgard, що входить до складу бригади, майстерно відпрацювали по комплексах протиповітряної оборони противника”, – йдеться у повідомленні.

Серед підтверджених цілей:

2 одиниці самохідного зенітного ракетного комплексу ЗРК «ТОР-М1»;

1 одиниця новітнього зенітного ракетного комплексу ЗРК «БУК-М3».

Раніше бійці цього ж підрозділу за три дні також знищили три російські системи ППО вартістю близько 60 млн дол.

Знищення подібних систем має критичне значення, адже противник відчуває гострий дефіцит у виробництві високотехнологічних і дороговартісних ЗРК, необхідних для поповнення втрат.