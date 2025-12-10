Оператори Сил безпілотних систем знищили два ЗРК «Тор-М1» та ЗРК «БУК-М3» противника.
“Бійці 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем завдають чергових критичних втрат противнику в зоні відповідальності підрозділу. Оператори батальйону Asgard, що входить до складу бригади, майстерно відпрацювали по комплексах протиповітряної оборони противника”, – йдеться у повідомленні.
Серед підтверджених цілей:
- 2 одиниці самохідного зенітного ракетного комплексу ЗРК «ТОР-М1»;
- 1 одиниця новітнього зенітного ракетного комплексу ЗРК «БУК-М3».
Раніше бійці цього ж підрозділу за три дні також знищили три російські системи ППО вартістю близько 60 млн дол.
Знищення подібних систем має критичне значення, адже противник відчуває гострий дефіцит у виробництві високотехнологічних і дороговартісних ЗРК, необхідних для поповнення втрат.