Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
НАБУ, СБУ і САП викрили злочинне угруповання під керівництвом нардепки. Йдеться про Скороход
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Росіяни атакували Україну ракетами
Власник пошкодженого поблизу Сенегалу танкера заявив про припинення всіх операцій з Росією
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили безпілотних систем знищили два ворожі ЗРК «Тор-М1» та ЗРК «БУК-М3»

Знищення подібних систем має критичне значення, адже противник відчуває гострий дефіцит у виробництві ЗРК.

Фото: скріншот

Оператори Сил безпілотних систем знищили два ЗРК «Тор-М1» та ЗРК «БУК-М3» противника. 

“Бійці 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем завдають чергових критичних втрат противнику в зоні відповідальності підрозділу. Оператори батальйону Asgard, що входить до складу бригади, майстерно відпрацювали по комплексах протиповітряної оборони противника”, – йдеться у повідомленні.

Серед підтверджених цілей:

  • 2 одиниці самохідного зенітного ракетного комплексу ЗРК «ТОР-М1»;
  • 1 одиниця новітнього зенітного ракетного комплексу ЗРК «БУК-М3».

Раніше бійці цього ж підрозділу за три дні також знищили три російські системи ППО вартістю близько 60 млн дол. 

Знищення подібних систем має критичне значення, адже противник відчуває гострий дефіцит у виробництві високотехнологічних і дороговартісних ЗРК, необхідних для поповнення втрат.
Теми: , ,
﻿
