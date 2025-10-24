З 27 жовтня перекриють "червоний коридор" на митниці "Устилуг"

На митному пункті "Устилуг" сповільниться рух транспорту, що перебуває у пункті пропуску з польського "Зосина". Про це 24 жовтня попередила Державна митна служба України.

Можливе додаткове накопичення авто на суміжній стороні. Причина – ремонтно-будівельні роботи.

"Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області запланувала повне перекриття «червоного коридора» Устилуга з 27 жовтня до 01 листопада включно, часткове перекриття – з 03 до 08 листопада 2025 року. Просимо водіїв зважати на ці об’єктивні обставини", – повідомили в ДМС.

Дізнатися про черги перед пунктами пропуску через держкордон України можна за допомогою спеціальної карти Держмитслужби – https://bit.ly/3BIkNQJ.

У випадку тривалого очікування на перетин кордону через пункт пропуску "Зосин-Устилуг" радять обирати альтернативні шляхи. Найближчий до Устилуга "пасажирський" пункт пропуску "Долгобичув-Угринів", де дозволено рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн, з польської сторони розташований за 45 км.