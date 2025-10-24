Нові обшуки спецоперації Matador: викрито учасників міжнародного угруповання, що викрадало авто в ЄС

У межах спецоперації Matador проведено нову серію обшуків: викрито учасників міжнародного угруповання, що викрадало авто в ЄС, передає Офіс генпрокурора.

Правоохоронці провели обшуки у Києві, Київській, Львівській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

Під час слідчих дій вилучено документи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші докази, що підтверджують діяльність міжнародного угруповання, яке викрадало автомобілі преміумкласу в країнах ЄС.

Серед викрадених — Mercedes-Benz, BMW, Audi E-tron та інші.

До складу угруповання входило понад 50 осіб із різних країн. Організація мала чітку структуру: вербувальники підшуковували підставних осіб, перевізники доставляли автомобілі, а так звані «чорні механіки» відповідали за технічне втручання в системи безпеки.

Розслідування здійснюється у межах спецоперації Matador за участі Європолу, Євроюсту та правоохоронців Франції, Іспанії, Польщі, Латвії, Німеччини й України.