Нові обшуки спецоперації Matador: викрито учасників міжнародного угруповання, що викрадало авто в ЄС

У межах спецоперації Matador проведено нову серію обшуків: викрито учасників міжнародного угруповання, що викрадало авто в ЄС, передає Офіс генпрокурора.
Правоохоронці провели обшуки у Києві, Київській, Львівській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.
Під час слідчих дій вилучено документи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші докази, що підтверджують діяльність міжнародного угруповання, яке викрадало автомобілі преміумкласу в країнах ЄС.
Серед викрадених — Mercedes-Benz, BMW, Audi E-tron та інші.
До складу угруповання входило понад 50 осіб із різних країн. Організація мала чітку структуру: вербувальники підшуковували підставних осіб, перевізники доставляли автомобілі, а так звані «чорні механіки» відповідали за технічне втручання в системи безпеки.
Розслідування здійснюється у межах спецоперації Matador за участі Європолу, Євроюсту та правоохоронців Франції, Іспанії, Польщі, Латвії, Німеччини й України.