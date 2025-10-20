​СБУ затримала в Одесі працівницю банку, яку підозрюють у роботі на РФ

Ворога цікавили установчі відомості військовослужбовців Сил оборони для підготовки терактів, диверсій та вербування.

Служба безпеки викрила 56-річну імовірну російську агентку, яка працювала касиркою у державному банку та передавала ворогу персональну інформацію про клієнтів.

Як зазначили у СБУ, найбільше ворога цікавили установчі відомості військовослужбовців Сил оборони, які користуються послугами фінустанови.

Надалі окупанти планували використати ці дані для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників.

До уваги російської спецслужби жінка потрапила, коли публікувала антиукраїнські коментарі під дописами в телеграм-каналах.

Під час здійснення касових операцій агентка звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі та з ознаками поранень, отриманих у бойових діях. Виявляючи таких клієнтів, вона невідкладно доповідала кураторові у фсб.

Фото: СБУ Переписка агентки

Також у позаробочий час жінка обходила портове місто та його околиці і фотографувала місця зосередження особового складу Сил оборони.

Кіберфахівці СБУ викрили агентку, задокументували її злочини і затримали.

Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.