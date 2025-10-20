Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Україна придбає у США 25 систем Patriot

Переговори про це тривали довго, і включали, зокрема, президента Трампа. 

Україна придбає у США 25 систем Patriot
Фото: EPA/UPG

Україна готує контракт на придбання 25 систем ППО Patriot. Їх отримуватимуть щороку: різну кількість у різні роки. 25 систем – це конкретний запит від Повітряних сил України. 

Частина з них потрібна якнайшвидше, а решта буде довгостроковою гарантією безпеки. Досягнути домовленості про купівлю систем було непросто, і процес зайняв тривалий час, розповів президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 19 жовтня.

На виробництво Patriot є черга з різних країн, що уклали контракти. Президент Дональд Трамп зможе змінити порядок черги, якщо буде політична воля. 

“Ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет черги. Є більше в цьому питанні позитиву – зараз працюємо, щоб отримати необхідні рішення”, – сказав Зеленський.

Головним джерелом коштів для купівлі систем Україна бачить заморожені активи Росії. 

“Тобто фінансова основа для цієї угоди опрацьована. Безумовно, нам також треба працювати над іншим фінансовим джерелом. В нас є 28 двосторонніх безпекових угод із країнами на сьогодні. Знаходити фінанси і проплачувати передоплату – задача така, і в межах цих угод це реалістично”, – вважає президент України.

Також Білий дім міг би також дозволити передачу Україні тих систем Patriot, які стоять в країнах Європи, але при цьому належать Сполученим Штатам.
