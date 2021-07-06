Підозрюваних у вбивстві Окуєвої звинуватили ще в одному гучному злочині

Національна поліція передала до суду ще один обвинувальний акт проти групи з семи осіб, яких підозрюють у вбивстві Аміни Окуєвої.

Про це повідомила пресслужба київського облуправління поліції.

Досі банді закидали чотири замовних убивства: Аміни Окуєвої (жовтень 2017 року), директора Caparol Павла Зможного (вересень 2016 року), начальника відділу реклами КП "Київський метрополітен" Павла Миленького (січень 2019 року) та бізнесмена Костянтина Хоруженка (січень 2014 року).

В ході слідства з'ясувалося, що затримані можуть бути причетні й до більш давніх злочинів.

Так, їм інкримінують гучне вбивство директора одного із будівельних підприємств, якого у березні 2013 року забили до смерті битами на території Дарницького району міста Києва. Його імені у повідомленні поліції немає, але, ймовірно, мова про директора "Бударт Плюс" Віталія Грищенка, якого позбавили життя 20 березня 2013 року.

Крім того, банді закидають замовний підпал будинку ще одного приватного підприємця у вересні 2019 року.

Фігурантами розслідування закидають ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).