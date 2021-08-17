Окупанти поранили українського військового на Донбасі

Пораненого у задовільному стані доправили до лікарні.

Унаслідок обстрілу збройними формуваннями РФ на Донбасі поранено українського військовослужбовця.

Про це повідомляє пресслужба ОТУ "Північ".

"Сьогодні, 17 серпня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". В результаті обстрілу поранення отримав військовослужбовець Збройних Сил України", - сказано в повідомленні.

Пораненого захисника доправлено до лікувального закладу, стан його здоров’я - задовільний.

Нагадаємо, вчора внаслідок обстрілу з боку російських окупантів загинув український військовий.