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На Донбасі загинув військовий з Кіровоградщини (оновлено)

Російські окупанти обстрілюють позиції ЗСУ з гранатометів та мінометів.

На Донбасі загинув військовий з Кіровоградщини (оновлено)
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Протягом минулої доби, 16 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню.

У результаті ворожих обстрілів загинув український військовий, повідомляє пресцентр ООС.

Учора біля Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

У районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали наші позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поблизу Причепилівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - сказано в ранковому зведенні.

Станом на 7:00 17 серпня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Причепилівки противник обстріляв позиції ЗСУ зі стрілецької зброї. В напрямку Водяного, що біля Донецька, збройні формування Російської-Федерації застосували міномети 120-го калібру.

"На обстріли ворога підрозділи Об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. За поточну добу бойових втрат серед українських захисників немає", - повідомляють у штабі.

Оновлення. Від кулі снайпера 16 серпня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил загинув 26-річний Артем Мазур з Кіровоградщини.

Про це повідомили у Приютівській громаді Олександрійського району Кіровоградської області.

Фото: facebook.com/pryiutivka

"16 серпня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил від кулі снайпера загинув старший солдат, заступник командира бойової машини, навідник, оператор 1 механізованого відділення 3 механізованого батальйону – Мазур Артем Львович, 28.03.1995 р.н. Військовий родом із села Веселе, був призваний Олександрійським РВК у лютому 2017 року", - сказано в повідомленні.

У загиблого залишилась дружина та мати.

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