На станції київського метро "Нивки" поліцейський врятував життя пасажира за допомогою дефібрилятора. Спочатку до працівника поліції звернулись працівниця, яка повідомила про те, що на платформі пасажир впав без свідомості.

Правоохоронець Максим Троценко надав чоловікові першу допомогу, використовуючи дефібрилятор, та викликав лікарів, повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Я побачив, що обличчя чоловіка стало блідо-синього кольору, ледь билося серце і повільне дихання, тому одразу взяв стаціонарний дефібрилятор та розпочав серцево-легеневу реанімацію. Намагався зробити все так, як вчили на курсах домедичної допомоги", - розповів поліцейський.

Реанімація тривала близько 20 хвилин, після чого чоловік прийшов до тями. Далі на станцію прибули медики та госпіталізували хворого.

Лікарі підтвердили, що працівник поліції вчасно та правильно надав першу домедичну допомогу, що врятувало життя пасажира.

Нагадаємо, на початку березня дефібрилятори та аптечки встановили на 19 станціях, зокрема на "Палаці спорту". Зробили це у межах проєкту "РеаніМетро". Загалом Київський міський центр громадського здоров'я закупив 52 дефібрилятори (по одному на кожну станцію) та передав на баланс КП у 2020 році. Уже в травні дефібриляторами облаштували всі станції.

22 березня у київському метро завдяки дефібрилятору врятували життя 56-річному пасажирові.