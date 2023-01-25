Зеленський подякував Байдену за танки Abrams

Це рішення - важливий крок на шляху до перемоги, наголосив президент України.

Україна вдячна американському народу за лідерство у підтримці, написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.

“Дякую президентові Джозефу Байдену за ще одне вагоме рішення надати Abrams Україні”, - написав Зеленський.

Він додав, що це рішення - важливий крок на шляху до перемоги.

“Сьогодні вільний світ як ніколи об’єднався заради спільної мети – звільнення України. Ми рухаємося вперед”, – підсумував Зеленський.

Thank you @POTUS for another powerful decision to provide Abrams to 🇺🇦. Grateful to 🇺🇸 people for leadership support! It's an important step on the path to victory. Today the free world is united as never before for a common goal – liberation of 🇺🇦. We're moving forward — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 25, 2023

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, щойно повернувшийся з України, вважає анонсування США та Німеччиною танків для України "переломним моментом у війні".

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки надають Україні 31 танк Abrams.