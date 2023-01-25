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Зеленський подякував Байдену за танки Abrams

Це рішення - важливий крок на шляху до перемоги, наголосив президент України.

Зеленський подякував Байдену за танки Abrams
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Україна вдячна американському народу за лідерство у підтримці, написав у Twitter президент України Володимир Зеленський

“Дякую президентові Джозефу Байдену за ще одне вагоме рішення надати Abrams Україні”, - написав Зеленський.

Він додав, що це рішення - важливий крок на шляху до перемоги. 

“Сьогодні вільний світ як ніколи об’єднався заради спільної мети – звільнення України. Ми рухаємося вперед”, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, щойно повернувшийся з України, вважає анонсування США та Німеччиною танків для України "переломним моментом у війні". 

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати Америки надають Україні 31 танк Abrams.

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