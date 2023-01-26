Обленерго повертаються до планових відключень світла після російської атаки, - Укренерго

Дефіцит в системі значний. До всіх областей доведені ліміти споживання.

Сьогодні вночі та вранці Росія знову завдала удару ракетами та дронами по енергетичній інфраструктурі України. В усіх областіх під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Наразі поступово повертаються планові графіки обмежень.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

У компанії зазначили, що це вже 13-й ракетний удар та 15 атака дронів по енергосистемі України.

"Є влучання та пошкодження обладнання у південному, центральному, південно-західному регіонах. У Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено", - йдеться в повідомленні.

Проблеми з енергоживленням спричинені обстрілами на півдні, в тому числі й в Одеській області.

"По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень. Дефіцит в системі значний. До всіх областей доведені ліміти споживання", - зазначили в Укренерго.

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