Головне за день. Субота, 4 лютого

Наступальні дії ворога на Донбасі, черговий обмін полоненими, масштабна енергоаварія в Одесі, звіт гендиректора ВООЗ. Яким запам’ятається 346-й день повномасштабної війни.

Ситуація в Україні є однією з восьми гострих глобальних надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.

Про це йшлося у доповіді генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса, яку він презентував на виконавчій раді організації. Звіт висвітлив ситуацію в Україні за перші дев’ять місяців 2022 року.

У доповіді задокументовано понад 14 000 жертв серед цивільного населення унаслідок війни. 17,7 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги, у Європі переміщено 7,5 мільйонів українських біженців.

“Із 471 нападу з важкого озброєння на заклади охорони здоров’я у всьому світі 448 припали на Україну”, – йдеться у звіті ВООЗ.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українська авіація минулої доби завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника, зенітно-ракетний комплекс та склад пально-мастильних матеріалів.

Противник проводить перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Упродовж доби здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 4 лютого – в новині.

Україна провела черговий обмін полоненими. Вдалося повернути 116 оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Додому повернулись 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких - із Сил спеціальних операцій. Вісім бійців територіальної оборони, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро прикордонників, двоє з моряків та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

"Крім того нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів- добровольців - Крістофера Метью Перрі та Ендрю Бегшо, а також тіло загиблого воїна- добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного вторгнення повернувся захищати Україну - Кулика Євгенія", - написав Єрмак.

На позачерговому засіданні уряду очільник Кабміну Денис Шмигаль доручив утворити цілодобовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі в. о. міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівника "Укренерго", представників Мінінфраструктури, який займатиметься подоланням наслідків масштабної енергоаварії в Одесі.

"Сьогодні на Одещині сталася технологічна аварія на одній із високовольтних підстанцій, неодноразово пошкодженій внаслідок російських атак. В Одесі та прилеглих районах застосовані аварійні відключення. Ситуація складна, масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергоживлення — зокрема критичної інфраструктури — неможливо", - написав Шмигаль у Телеграм.

"Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США. Дав також завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій", - додав очільник уряду.

Задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник "Укренерго".

Масштабна аварія на підстанції НЕК Укренерго сталася зранку 4 лютого. Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені.

Міністерство оборони Великобританії оприлюднило фото з навчань українських військових на танках Challenger 2.

"Цього тижня танкісти Збройних Сил України швидко освоїли керування могутнім Challenger 2. Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути територію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські танкісти прибули до Великої Британії для військового навчання наприкінці січня.

В Ізюмі на Харківщині кількість постраждалих внаслідок вибуху протипіхотної міни "пелюстка" зросла до восьми.

"За уточненою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, вчора внаслідок вибуху протипіхотної міни "пелюстка" в Ізюмі постраждали вісім підлітків. У семи дітей осколкові поранення, в однієї дівчинки психологічна травма - гостра реакція на стрес", - повідомив у Телеграм голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, стан постраждалих легкий, їхнім життям загрози немає. Всіх потерпілих дітей госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження.

В.о. голови податкової інспекції Києва Оксана Датій написала заяву на звільнення.

Про це LB повідомили джерела з податкової служби.

"Написала заяву одразу після обшуків. Не виключено, що буде підозра про незаконне збагачення. Не сумніваюся, що воно є. Однак насправді займалася мілкими справами, системного там нічого немає", - розповів співрозмовник.

1 лютого співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у керівництва київської податкової. Слідчі дії, зокрема, проходять у в.о. голови податкової служби Києва Оксани Датій.

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