Запланована пропускна спроможність пункту на добу - до 300 одиниць транспортних засобів, в тому числі 10 автобусів, 1550 громадян, у тому числі 500 пішоходів. Загальна вартість робіт - 181,5 млн грн.

На кордоні України з Румунією завершили реконструкцію міжнародного пункту пропуску “Дяківці”.

Про це повідомляє начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

“Реконструкція міжнародного пункту пропуску “Дяківці” завершена на 100%. Наразі у “Дяківцях завершені будівельні роботи та монтаж необхідного обладнання, систем освітлення та зв’язку. Також відремонтовано понад 7 км під'їзного шляху. Завершують роботи з облаштування території”, - повідомив Запаранюк.

Зазначається, що відкриють КПП “Дяківці” по завершенню інфраструктурних робіт румунською стороною.

Запланована пропускна спроможність пункту на добу - до 300 одиниць транспортних засобів, в тому числі 10 автобусів, 1550 громадян, у тому числі 500 пішоходів.

Загальна вартість робіт - 181,5 млн грн.

Також зазначається, що реконструкція міжнародного пункту пропуску “Дяківці” розпочалась у 2015 році, в рамках проєкту “Розвиток інфраструктури кордону між Україною та Румунією в рамках програми “Україна-Румунія-Молдова (2007-2013)”.Опісля їх призупинили. Відновили роботи вже у 2021 році.

Фото: Facebook/Руслан Запарюк

Фото: Facebook/Руслан Запарюк

Нагадаємо, нещодавно двох киян викрили на схемі переправлення призовників через кордон. За свої “послуги” вони брали 5 тисяч доларів.