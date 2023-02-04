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У ВООЗ заявили про 14 тисяч цивільних жертв унаслідок війни в Україні

17,7 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги.

У ВООЗ заявили про 14 тисяч цивільних жертв унаслідок війни в Україні
Тедрос Аданом Гебреїсус
Фото: ЕРА/UPG

Ситуація в Україні є однією з восьми гострих глобальних надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я.

Про це йшлося у доповіді генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреїсуса, яку він презентував на виконавчій раді організації, пише Reuters.

Звіт висвітлив ситуацію в Україні за перші дев’ять місяців 2022 року.

У доповіді задокументовано понад 14 000 жертв серед цивільного населення унаслідок війни. 17,7 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги, у Європі переміщено 7,5 мільйонів українських біженців.

“Із 471 нападу з важкого озброєння на заклади охорони здоров’я у всьому світі 448 припали на Україну”, – йдеться у звіті ВООЗ.

Представниця США в ООН Шеба Крокер закликала підготувати оновлений звіт, щоб задокументувати інциденти в Україні з вересня.

“Російські атаки завдали невимовних збитків цивільному населенню та критично важливій інфраструктурі в Україні. Ці безмістовні смерті і руйнування жорстко впливають на доступ дітей, літніх людей та інших уразливих груп до життєво важливої медичної допомоги”, – сказала вона.

Нагадаємо, у листопаді голова європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Хенрі Клюге заявив, що через спроби Росії знищити енергетику України під загрозою цієї зими виявляться життя мільйонів українців.

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