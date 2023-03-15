Міністр оборони США провів розмову з російським колегою щодо інциденту з безпілотником

Остін сказав Шойгу, що Росія має експлуатувати свої військові літаки "безпечно та професійно".

Ллойд Остін на на п’ятій зустрічі у форматі “Рамштайн”. Скріншот відео

Міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову з російським колегою Сергієм Шойгу щодо інциденту з американським безпілотником, повідомляє CNN.

Цю інформацію поширило російське Міноборони. Також її підтвердив Ллойд Остін на спільній пресконференції з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

Остін не озвучив подробиць розмови, але зазначив, що у бесіді сказав Шойгу, що Росія має експлуатувати свої військові літаки "безпечно та професійно", передає The Guardian.

На пресконференції очільник Пентагону нагадав, що два російські літаки скинули паливо на американський безпілотник MQ-9, який 14 березня "виконував звичайні операції" у міжнародному повітряному просторі. Потім один літак "врізався в літак MQ-9, що призвело до падіння".

Інцидент є частиною моделі "агресивної, ризикованої та небезпечної" поведінки Росії, додав Остін.

На сайті Пентагону згодом повідомили, що, за словами міністра оборони, Сполучені Штати продовжуватимуть літати та діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право.

Нагадаємо, після зіткнення ВПС США виступили із заявою з приводу інциденту. В заяві вони звинуватили російський літак у "безрозсудних, екологічно небезпечних та непрофесійних діях".

Згодом стло відомо, що США дистанційно видалили секретне програмне забезпечення з безпілотника, котрий впав у Чорне море.