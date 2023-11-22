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Європарламент схвалив доповідь про реформування ЄС

Серед основних заходів – розширення кола рішень, які ухвалюються не одностайно, а кваліфікованою більшістю голосів.

Європарламент схвалив доповідь про реформування ЄС
Будівля Європарламенту у Страсбурзі

Європейський парламент більшістю голосів схвалив доповідь про необхідність реформування Європейського Союзу. Також були схвалені пропозиції для реалізації такого реформування.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Серед основних заходів – розширення кола рішень, які ухвалюються не одностайно, а кваліфікованою більшістю голосів.

Крім того, пропонується перегляд правил формування складу Єврокомісії. Вона отримає назву "Європейська виконавча влада", кількість комісарів буде обмежена до 15, також змінена буде процедура обрання її президента.

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Може бути посилена прозорість у роботі Європейської ради, громадянам ЄС пропонується надати більше впливу на ухвалення рішень, а також розширити повноваження ЄС у деяких сферах, наприклад охорони довкілля.

Доповідь про реформування ЄС схвалили 305 членів Європарламенту. Проти проголосували 276, а 29 утрималися. Супровідну ж резолюцію прийняли більшістю у 291 голос. 274 голоси були "проти", 44 "утрималися".

Тепер ці пропозиції мають обговорити лідери ЄС, ймовірно це станеться на саміті у грудні.

Нагадаємо, Європейський парламент погодився відкрити офіс в Києві для посилення підтримки українського парламенту на прохання представників українського уряду.

Раніше повідомлялось, що Україна зможе відправити “спостерігачів-депутатів” до Європейського парламенту, у разі більшого прогресу в переговорах про членство у Євросоюзі.

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