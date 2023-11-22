Європарламент схвалив доповідь про реформування ЄС

Серед основних заходів – розширення кола рішень, які ухвалюються не одностайно, а кваліфікованою більшістю голосів.

Європейський парламент більшістю голосів схвалив доповідь про необхідність реформування Європейського Союзу. Також були схвалені пропозиції для реалізації такого реформування.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту.

Серед основних заходів – розширення кола рішень, які ухвалюються не одностайно, а кваліфікованою більшістю голосів.

Крім того, пропонується перегляд правил формування складу Єврокомісії. Вона отримає назву "Європейська виконавча влада", кількість комісарів буде обмежена до 15, також змінена буде процедура обрання її президента.

Може бути посилена прозорість у роботі Європейської ради, громадянам ЄС пропонується надати більше впливу на ухвалення рішень, а також розширити повноваження ЄС у деяких сферах, наприклад охорони довкілля.

Доповідь про реформування ЄС схвалили 305 членів Європарламенту. Проти проголосували 276, а 29 утрималися. Супровідну ж резолюцію прийняли більшістю у 291 голос. 274 голоси були "проти", 44 "утрималися".

Тепер ці пропозиції мають обговорити лідери ЄС, ймовірно це станеться на саміті у грудні.

Нагадаємо, Європейський парламент погодився відкрити офіс в Києві для посилення підтримки українського парламенту на прохання представників українського уряду.

Раніше повідомлялось, що Україна зможе відправити “спостерігачів-депутатів” до Європейського парламенту, у разі більшого прогресу в переговорах про членство у Євросоюзі.