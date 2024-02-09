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На Херсонщині від російських обстрілів за добу загинули 2 людини, 1 поранена

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, медичну установу та об'єкти критичної інфраструктури.

На Херсонщині від російських обстрілів за добу загинули 2 людини, 1 поранена
Фото: EPA/UPG

На Херсонщині від російських обстрілів за добу загинули дві людини, ще одна людина зазнала поранень. 

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

За минулу добу противник здійснив 82 обстріли, випустивши 342 снаряди з артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.

По місту Херсон ворог спрямував 43 снаряди.

Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; медичну установу та об'єкти критичної інфраструктури у Херсонському районі.

Нагадаємо, уночі українські війська збили 10 з 16 російських "шахедів" над Україною. Росіяни проводили атаку з двох напрямків.

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