У нас ще вистачає охочих воювати, але є критична нестача військової техніки, особливо ракет, – посол Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Bloomberg заявила, що Україна зіткнулася з “критичною нестачею” військової техніки. Водночас Маркарова висловила оптимізм, що законодавці США вийдуть із глухого кута та нададуть допомогу Україні.

“У нас ще вистачає охочих воювати – немає вибору, власне, ми захищаємо свої домівки – але у нас закінчується техніка, особливо ракети та перехоплювачі”, – заявила Маркарова.

Вона додала, що ця підтримка потрібна “на вчора”.

Її коментарі прозвучали у той час, коли запит адміністрації Байдена на фінансування України в розмірі 60 млрд доларів застряг на Капітолійському пагорбі. У четвер Сенат заявив про підтримку військової допомоги, але її доля в Палаті невідома.

“Я була дуже рада почути, що це була дуже сильна двопартійна підтримка, звісно, ще не остаточна, лише перший крок у правильному напрямку. Немає альтернативи продовженню цієї підтримки”, – сказала вона.

Фінансування все ще стикається з важкою боротьбою в Палаті представників, де деякі республіканці виступають проти збільшення допомоги Україні, а інші хочуть прив’язати її до суворіших заходів на південному кордоні США.

Підтримка США для фінансування України зменшилася, оскільки конфлікт увійшов у третій рік, і оскільки адміністрація Байдена стикається з гострими проблемами безпеки в інших місцях, зокрема на Близькому Сході після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Відповідаючи на запитання, що зробить Україна, якщо колишній президент Дональд Трамп буде переобраний у кінці цього року, Маркарова сказала, що Україна має подякувати йому за надання ракет Javelin під час його правління.

“Це демократія – ми працюватимемо з президентом, якого обере американський народ. Боротьба за свободу, боротьба за незалежність, боротьба за демократію та цінності, які ми поділяємо – це було, і ми будемо дуже старанно працювати, щоб це було двопартійним”, – сказала вона.

“Ми повинні зробити все можливе, щоб США залишалися сильними і продовжували нас підтримувати”, – додала Маркарова.