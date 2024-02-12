Зеленський планує відвідати низку країн Західної Європи перед Мюнхенською конференцією

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати низку кран Західної Європи перед Мюнхенською конференцією із безпеки, передає Bloomberg.

Український президент шукає військову підтримки на тлі боротьби за фінансування для Києва у Вашингтоні.

За інформацією джерел видання, Зеленський, ймовірно, відвідає Париж і Берлін, але ці плани поки що не підтверджені. Глава держави також візьме участь у щорічній конференції у Мюнхені.

Представники урядів Франції та Німеччини відмовилися від коментарів, а Офіс Президента України не коментував графік поїздок із міркувань безпеки.

За словами одного із джерел, оскільки запаси боєприпасів скорочуються, Зеленському необхідно обґрунтувати необхідність прискорення військової допомоги, щоб дати відсіч російському вторгненню. Він, швидше за все, наполягатиме на переговорах щодо гарантій безпеки.